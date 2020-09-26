شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تبقي علي خالد ميري رئيساً لتحرير الأخبار.. و«الخياط» لأخبار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أابقت الهيئة الوطنية للصحافة في التغيرات الصحفية اليوم على كلا من خالد طه ميري عبدالرحمن رئيس تحرير جـــــــريـــــدة الأخبـــــــــار وعمرو رأفت الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليــــــــوم.

وتم تغير رئيس تحرير مجلة أخبار النجــــــوم ليكون محمد عدوي، كما اختارت، جمال محمود الشناوي رئيس تحرير جريـــــــدة الأخبار المسائي ورئيس تحرير بوابة أخبــــــــــــــار اليــــــــوم

وتم اختيار خالد فتحي أحمد بيومي النجار لرئيس تحرير مجلة أخبار السيارات، وعصام محمد السباعي محمد رئيس تحرير مجلة آخــــر ساعــــــة

إيهاب فتحي إمبابي درويش رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث ،و هويدا محمد عبداللطيف حافظ رئيس تحرير مجلـــــــــــــــــة فـــــــــارس

وعلاء الدين على أحمد عبدالهادي رئيس تحرير كتــــــــــــــــــاب اليـــــــــــوم ورئيس تحرير جريدة أخبــــــار الأدب، وأسامة أنور محمد أبوزيد رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة

وأحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي

وأحمد عبدالله محمود أحمد المراغي رئيس تحرير جريدة الأخبار برايل الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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