شكرا لقرائتكم خبر عن 248 مرشحاً و5 قوائم.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس لجنة الانتخابات في الإسكندرية، اليوم السبت، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وذلك بعد مرور 10 أيام.

وقال المشد، في تصريح له، اليوم السبت، إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بلغ 248 مرشحًا محتملا، وذلك قبل بدء مرحلة الطعون.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية إلى تلقى أوراق ترشح 5 قوائم عن قطاع غرب الدلتا، وهي قوائم «القائمة الوطنية من أجل مصر، الاختيار، نداء مصر- صوت مصر- التيار المصري الوطني».

وتخوض القوائم سباق الانتخابات عن الدائرة الرابعة «قطاع غرب الدلتا»، ومخصص لها 42 مقعدًا، موزعين على 3 محافظات، هي الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومرسى مطروح 4 مقاعد.

وأوضح «المشد» أن المرشحون يتوزعون على المقاعد الفردية بواقع 128 مرشحًا في اليوم الأول لفتح باب الترشح، و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحا في اليوم الثالث، و11 مرشحًا في اليوم الرابع، و6 مرشحين في اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس، و13 مرشحًا في اليوم السابع، و17 مرشحًا في اليوم الثامن، و11 مرشحًا في اليوم التاسع، 31 مرشحًا في اليوم الأخير.

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