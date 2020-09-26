«الوطنية للصحافة» تُبقي علي عبدالمحسن سلامة في مجلس إدارة الأهرام.. و«ثابت» رئيساً للتحرير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدرت الهيئة الوطنية للصحافة التغيرات الصحفية اليوم وتم الابقاء علي العديد من القيادات الصحفية في بعض المؤسسات ومنها مؤسسةةالاهرام ، حيث تم الابقاء علي عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، واما بالنسبة لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية فقد تم البقاء ايضا علي

علاء الدين كمال محمد ثابت رئيس تحرير جــريـــــــدة الأهـرام وماجد محمد منير فؤاد أحمد توفيق رئيس تحرير جريدة الأهـــــــرام المسائـــــي ورئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونيــــــــة ،والإشراف على مجلة ديوان الأهــــــرام الإلكترونية وجمال ماهر عبد الحميد حسن الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العـــــربي

ومحمد شبانة عبد العزيز بدوي رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي

ومروة ممدوح أنيس الطوبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيــــا

وحسين حسن أحمد أحمد الزناتي رئيس تحرير مجلـــــــة علاء الديـــن

وسوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلـــــــــــة البـــيـــــــــــــت وعزت إبراهيم ميخائيل يوسف رئيس تحرير مجلــــــــة الشـــــبـــــــاب شريف على محمد عبد الباقي عزيز رئيس تحرير مجلة لغة العصر

ونيفين محمد كامل عمر رئيس تحرير جريدة الأهرام إبــــــــدو

خليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي

وأيمن محمد السيد محمد شعيب رئيس تحرير جريدة الأهرام التعاوني ومجلة الأهرام الزراعي أحمد ناجي أحمد قمحه

رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية

ورئيس تحرير مجلة الديمقــــراطيـــــــة Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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