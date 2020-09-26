شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٧ مرشحاً محتملاً لخوض انتخابات النواب في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محكمة الوادي الجديد الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم السبت، آخر ايام تلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة ، حيث اغلق باب الترشح فى الثانية مساء ً حسب قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات .

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وقال المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم السبت، ان إجمالي عدد طلبات الترشيح بلغ 27 مرشحا ً بواقع 10 مرشحين فى الدائرة الأولى و17 مرشحا ً فى الدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة، وذلك فى آخر ايام الترشح .واضاف انه سيتم إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع تلقي الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.