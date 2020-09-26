شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق أبرز الراحلين.. إعلان التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.

وقال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، إن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها، حيث إنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

وأضاف «الشوربجي» أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة، مُتمنيًا للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها، مؤكدًا وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها، مُوجهًا الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسؤولية.

وشملت حركة التغييرات الأسماء الآتية:

رؤساء مجالس الإدارة:

عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

أحمد محمد جلال منتصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

محمد إياد محمد أبوالحجاج حافظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير

أيمن فتحي أحمد توفيق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف

أحمد مصطفي عمر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال

سعيد عبده مصطفي حسانين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، إسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع له

علي حسن عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية:

أولاً: مؤسسة الأهرام

علاء الدين كمال محمد ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام

ماجد محمد منير فؤاد أحمد توفيق، رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي ورئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، والإشراف على مجلة ديوان الأهرام الإلكترونية

جمال ماهر عبدالحميد حسن الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

محمد شبانة عبدالعزيز بدوي، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي

مروة ممدوح أنيس الطوبجي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا

حسين حسن أحمد أحمد الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين

سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت

عزت إبراهيم ميخائيل يوسف، رئيس تحرير مجلة الشباب

شريف على محمد عبدالباقي عزيز، رئيس تحرير مجلة لغة العصر

نيفين محمد كامل عمر، رئيس تحرير جريدة الأهرام إبدو

خليفة أدهم أحمد خليل، رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي

أيمن محمد السيد محمد شعيب، رئيس تحرير جريدة الأهرام التعاوني ومجلة الأهرام الزراعي

أحمد ناجي أحمد قمحه، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ورئيس تحرير مجلة الديمقــــراطيـــــــة

ثانياً: مؤسسة أخبار اليوم:

خالد طه ميري عبدالرحمن، رئيس تحرير جريدة الأخبار

عمرو رأفت الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم

محمد عدوى أحمد عدوى رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم

وجمال محمود الشناوي رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي ورئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

وخالد فتحي أحمد بيومي النجار

رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات وعصام محمد السباعي محمد رئيس تحرير مجلة آخــــر ساعــــــة

إيهاب فتحي إمبابي درويش رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث

هويدا محمد عبداللطيف حافظ رئيس تحرير مجلة فارس

وعلاء الدين على أحمد عبدالهادي رئيس تحرير كتـاب اليوم ورئيس تحرير جريدة أخبــــــار الأدب

وأسامة أنور محمد أبوزيد رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة

وأحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي

وأحمد عبدالله محمود أحمد المراغي رئيس تحرير جريدة الأخبار برايل

ثالثا: مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر:

عبدالرازق توفيق أبوزيد رئيس تحرير جريدة الجمهورية

وعبدالنبي شحات محمد بدوى رئيس تحرير جريـــــــدة المساء ورئيس تحرير بوابة الجمهورية

شريف صلاح الدين عطية رئيس تحرير مجلة حريتـي

ومحمد فتح الله محمد على الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقيدتي

وإبراهيم السيد إبراهيم أبوكيله رئيس تحرير كتــــاب الجمهوريـة ورئيس تحرير جريدة الرأي للشعب

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ومحمد عبدالحميد محمد فهمي رئيس تحرير جريدة الإجيبشيان جازيت وجريدة الإجيبشيان ميل

والشيماء عبدالإله عبدالحميد حسن رئيس تحرير جريدة البروجريه إجيبسيان

وجريدة بروجريه دايمانش + البوابة الإلكترونية الفرنسية

ومحمد صلاح دمرداش على

رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب

رابعاً: مؤسسة روزاليوسف:

أحمد بدوي بدوي الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف

وأحمد فرحات محمد محمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف

ووليد أحمد ثابت طوغان طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير



وأيمن عبدالمجيد محمد عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ورئيس تحرير الكتاب الذهبــــي

خامساً: مؤسسة دار الهلال:

أحمد أحمد عبدالباقي أيوب رئيس تحريــــــر مجلـــــــة المصــــــور

وسمر إبراهيم محمد دسوقي رئيس تحريــــر مجلـــــة الكـــــواكـــــب ورئيــــــــس تحريـــــر مجلــــــة حــــــواء ورئيس تحرير مجلة طبيبك الخاص

شهيرة صلاح الدين خليل

رئيس تحرير مجلة سمير وتوم وجيري



خالد ناجح محمود إبراهيم رئيس تحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال ورواية الهلال

ورئيس تحرير البوابة الإلكترونية لدار الهلال



سادساً: مؤسسة دار المعارف:

محمد أمين على السيد

رئيس تحرير مجلـــــــــة أكتوبــــــر

ورئيس تحرير بوابة دار المعارف