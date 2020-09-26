شكرا لقرائتكم خبر عن 243 إجمالي من تقدموا بأوراقهم للترشح في انتخابات النواب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت محكمة بنها الإبتدائية باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتلقت اللجنة برئاسة المستشار صبري البناء، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة في اليوم الأخير، السبت، 21 طلب ترشح ليرتفع عدد المرشحين الإجمالي إلى 243 مرشحًا في الداوائر الـ6 يتنافسون على 6 مقاعد.

وشهدت الساعات الأخيرة قبيل غلق الباب توافد عدد كبير من المرشحين على اللجنة لتقديم اوراقهم أملا في الحصول على الارقام الاخيرة في الكشزف الإنتخابية

وشهدت المحكمة على مدار أيام تقديم الطلبات، إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد، رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار، مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدًا للمرشحين الفردي المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب «مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها»، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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