شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريقا كفر الشيخ والقليوبية بالمركزين الأول والثاني في تصفيات الطفل المصري للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاز فريق كفر الشيخ بنين بالمركز الأول، والقليوبية بالمركز الثاني في السلة في تصفيات أولمبياد الطفل المصري ٢٠٢٠. أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع، والدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجهات الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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