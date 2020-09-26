شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تفعيل فرع «حماية المستهلك».. وخط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام إبراهيم عصام الدين، مدير المتابعة والتقييم والمشرف العام على فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية.

تناول اللقاء -بحسب بيان السبت- عرض استراتيجية الجهاز بصفة عامة وأهم المحاور لتفعيل جهاز حماية المستهلك بنطاق المحافظة لضبط الأسواق.

وأوضح المشرف العام على جهاز حماية المستهلك أن إستراتيجية الجهاز تضع نصب أعينها في المقام الأول حماية المستهلك من الجشع والاستغلال، كما صرح عن بدء تفعيل فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية بمبنى تحيا مصر «ملحق الديوان العام للمحافظة» بجوار إدارة مرور المنوفية، وسيجري تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالسلع والخدمات على الخط الساخن رقم 19588 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى الدور الذي سيقوم به الجهاز في الفترة القادمة لحفظ حقوق المستهلك المنوفى وضمان حصوله على كافة الخدمات والسلع بأعلى جودة.

وأكد محافظ المنوفية على أن فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة سيعد أداة فعالة للحفاظ على حقوق المستهلك والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار كونه أحد الأجهزة الرقابية حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب، مؤكداً أن المحافظة تضع كافة إمكانيتها في التعاون مع جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية لضبط المخالفين بما يعود بالنفع العام على المواطنين.