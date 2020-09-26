شكرا لقرائتكم خبر عن فوز لاعبتا الغربية في تصفيات أولمبياد الطفل المصري في التايكوندو بنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فازت اللاعبة رحمة أحمد جلال، واللاعبة ملك أحمد السيد من محافظة الغربية في تصفيات أولمبياد الطفل المصري٢٠٢٠ في التايكوندو بنات. تقام البطولة على أرض محافظة القليوبية تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع، والدكتورة سونيا خميس، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجهات الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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