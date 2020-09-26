«صحة السويس» تناقش ما تم إنجازه والمشكلات والمعوقات خلال اجتماع أسبوعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور سامح شكرى مدير عام الشئون العلاجيه الاجتماع الاسبوعى للادارات الفنيه بالمديريه نيابه عن الدكتور احمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس وذلك وفقاً للخطط الموضوعه مسبقاً لعرض ماتم انجازه خلال الاسبوع الماضى و عرض المشكلات و كيفيه حلها والمعوقات الخاصه بكل اداره والتى جارى حلها بعد مناقشتها مع المسئوليين داخل المديريه ، ومتابعه ما تم من اجراءات لحلها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات هدفها الاول هو خلق حلقة تواصل بين الادارات الفنية بالمديرية واستحداث ادوات عمل وافكار بناءة للارتقاء بالوضع الصحى بالمديرية وتطوير وتنظيم العمل وتذليل العقبات التى يواجهها المواطن والطبيب مع كافة الإدارات بالمديرية للارتقاء بمنظومة العمل بما يعود بالنفع على جميع المواطنين .

صحة السويس تناقش ما تم إنجازه والمشكلات والمعوقات خلال اجتماع اسبوعي