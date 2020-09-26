شكرا لقرائتكم خبر عن فوز لاعب كفر الشيخ في تصفيات أولمبياد الطفل المصري في التايكوندو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاز اللاعب محمد حاتم محمود يوسف، من محافظة كفر الشيخ، في تصفيات أولمبياد الطفل المصري٢٠٢٠ في التايكوندو بنين التي تقام حاليًا على أرض محافظة القليوبية.
تقوم البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع، والدكتورة سونيا خميس، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجهات الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
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