شكرا لقرائتكم خبر عن عقب اختياره بساعات.. مرشح «المصريين بالخارج في المنيا» يعتذر عن خوض انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد اختياره بساعات ضمن «القائمة الوطنية من اجل مصر»، أعلن جابر جرجس، مرشح المصريين بالخارج عن محافظة المنيا، اعتذاره عن ترشحه لخوض الانتخابات بنظام القائمة، وطالب القائمين على تشكيل القائمة باختيار البديل.
وقام «جرجس» بنشر رسالة على صفحة الخاصة «فيس بوك»: «أتقدم بصادق اعتذاري لجميع الأهل والأصدقاء، وجميع الأخوة بالخارج عن استمراري في المنصب الذي تم ترشيحي إليه في قائمة مجلس النواب، عن المصريين في الخارج مفضلا تقديم خدمات خيرية تساهم في خدمة الوطن وجميع مواطنيه.
من جانبه، قال مجدي رسلان، المحامي، إنه يمكث الآن فريق من القانونيين لدراسة كيفية الطعن على تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، استجابة لمطالب الناخبين وبعض المرشحين السابقين، لاختيار مرشحين من خارج المحافظة، وإهدار حق أبناء المحافظة في شغل مقاعدهم.
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