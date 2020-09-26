شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق «كافتيريا» كلية التربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها موقع حريق كافتيريا كلية التربية، رافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان عبدالحق عميدة كلية التربية وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة المعاينات وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق وحصر الخسائر والتلفيات

وشدد السعيد على اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة للحماية المدنية والسلامة المهنية لتأمين المنشآت الجامعية من مخاطر الحريق والتعاون مع أجهزة الدفاع المدنى بالجامعة لمراجعة كافة طفايات الحريق داخل الجامعة والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.

وقدم السعيد الشكر لإدارة كلية التربية وأفراد الأمن الإداري والحماية المدنية بالقليوبية الذين سارعوا لإخماد الحريق الذي لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جانبها قالت الدكتورة ايمان عبدالحق عميدة كلية التربية ان مبنى الكلية وجميع المنشآت التعليمية آمنة تماما ولم تتأثر بالحريق مؤكدة ان مبنى الكافتيريا محل الحريق منفصل وبعيد تماما عن مباني ومنشآت الكلية.

واضافت عبدالحق أن ادراة الكلية والأمن الإدارى تواجدوا على مدار الساعة لمتابعة اخماد الحريق وازالة اثاره.

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وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للأمن الإدارى بالجامعة تلقت بلاغا بنشوب حريق بكافتيريا كلية التربية وعلى الفور تم استدعاء أفراد الأمن الإداري بطفايات الحريق وإخطار قوات الحماية المدنية بالقليوبية التي دفعت بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية

رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية

رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية

رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية