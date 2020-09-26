شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يحذر من منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء من منشور متداول لشخص يطالب بالتبرع لمبنى مستشفى أورام الأطفال بالزقازيق. وقال يونس عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الأسماء المتداولة فى المنشور غير متواجدة فى المستشفى، محذرا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه المنشورات التى تطالب بالتبرع. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الوزراء يحذر من منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.