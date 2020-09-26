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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدا فى 9 محافظات الجمعة المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أنها ستفتتح 27 مسجدًا يوم الجمعة المقبل في 9 محافظات، ضمن خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه 309 مساجد.
وأعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى أسماء المساجد المقرر افتتاحها والمديريات التابعة لها كما يلى:مديرية أوقاف شمال سيناء
مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش
مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش
مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش
عمورية قرية عمورية بئر العبد
ال عمار قرية رمانة بئر العبد
الغزلان حي الغزلان بئر العبد
التجمع العمراني حى ابنى بيتك العريش
أبو بكر الصديق رأس غارب
مديرية أوقاف بور سعيد
مسجد الإيمان شارع البحر- بورسعيد
مديرية أوقاف الإسماعيلية
المغفرة عزبة جود الضبعية فايد
مسجد الإمام منشية الأبطال – القصاصين
مسجد نور الإسلام الضبعية – فايد
مسجد أنس بن مالك ابو بلح
أبو احمد المشرقي الحامول
الكبير 75 المنصور الكبير الحامول
مسجد عزبة اللبيشي كفر عسكر شرق
قرية 77 المنصور الحامول
المناوفة البحرية الحامول
عزبة صالح الحامول
أولاد حمدان بني يحيي - ديروط
الشيخ ياسين دشلوط – ديروط
الشيخ غانم العنميا الفتح
الرحمن عواجة - ديروط
الفتح البريا بني عبيد أبو قرقاص
القبلي منشئة اليوسفي بني مزار
مديرية أوقاف الجيزة
مسجد الدبركي – وردان – الجيزة
مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد الرحمن – منشأة صبري أبو علم تمي الأمديد
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