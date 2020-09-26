شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سفيرا فى رحلة بحرية بشرم الشيخ.. ويؤكدون: جمال الطبيعة بمصر ليس له مثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة بصحبة 30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر، اليوم السبت، رحلة بحرية خاصة وذلك خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ فى اطار الاحتفال بيوم السياحة العالمى.

وقد عاش السفراء خلال هذه الرحلة تجربة السائح؛ حيث استمتعوا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة، بالإضافة إلى ممارستهم رياضة السنوركلينج ومعايشتهم للحياة البحرية من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة التى تتميز بها مياه البحر الاحمر بشرم الشيخ، كما قاموا بزيارة لعدد من المحميات الطبيعية الموجودة بالمدينة.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بهذه الرحلة البحرية التى أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بما شاهدوه من جمال للطبيعة البحرية للبحر الاحمر والتى لم يروا مثلها من قبل، مشيدين بالإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها والتى لم تمنعهم من الاستمتاع بهذه الرحلة.

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كما أشاد السفراء بزيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ، التى تمتلك مقومات طبيعية رائعة حيث تتميز بجو مشمس وحياة بحرية خلابة، كما انها تجمع بين العديد من الأنماط السياحية منها السياحة البيئية حيث تتميز المدينة بوجود العديد من المحميات الطبيعية الرائعة بالإضافة إلى السياحة الثقافية حيث متحف آثار شرم الشيخ الذى سيتم افتتاحه قريبا إلى جانب السياحة الشاطئية والترفيهية فشرم الشيخ تتمتع بشواطئ خلابة والعديد من الانشطة الرياضة مثل السنوركلينج والغوص.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ قد بدأت أول أمس مع وزراء كل من الطيران المدنى والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية فى مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد السادة الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة فى مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة فى أحد الفنادق بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة متحف شرم الشيخ، وزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولى، والمشاركة فى ماراثون للدراجات الهوائية والذى نظمته وزارة السياحة والآثار.