شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية تؤكد استمرار انخفاض مناسيب مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، انخفاض مناسيب مياه النيل الملحوظ فى معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الأحد، سيكون فى حدود 460 مليون متر مكعب، بينما يستقر وارد العطبراوى فى حدود 80 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الأحد على النحو التالى:

القطاع: الدمازين – سنار سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم.

القطاع: سنار - الخرطوم سيشهد استقرارا.

القطاع: الخرطوم - شندى سيشهد استقرارا.

القطاع: شندى - عطبرة سيشهد انخفاضا فى حدود 2 سم.

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القطاع: خشم القربة - عطبرة سيشهد انخفاضا فى حدود 5 سم.

القطاع: عطبرة - سد مروى سيشهد استقرارا.

القطاع: سد مروى - الدبة سيشهد استقرارا.

القطاع: الدبة - دنقلا سيشهد انخفاضا فى حدود 12 سم.





وسجلت محطة مدنى اليوم 19.28 مترا وتنخفض غدا إلى 19.22 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.45 مترا وتنخفض غدا إلى 18.41 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.20 وتنخفض غدا إلى منسوب 17.17 مترا، وسجلت محطة شندى اليوم 18.19 مترا وتنخفض غدا إلى منسوب 18.17 مترا، فيما سجلت محطة عطبرة اليوم 15.55 مترا وتنخفض غدا إلى منسوب 15.50 مترا، وسجلت محطة دنقلا اليوم 14.82 مترا وتنخفض غدا الى منسوب 14.70 مترا

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم