خلال أسبوع.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بــ2.3 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 50 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.3 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال أسبوع.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها مباحث الأموال العامة والكهرباء والتهرب الضريبي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت جهود الحملات ضبط 75566 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 50892279 جنيه.

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وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبط 1743 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة على النحو التالي: 164 قضية ضرائب عامة، وكشف 143 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و187 قضية في مجال الجمارك، و22 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و419 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 522 حكم قضائي، و259 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط 16 قضية في مجالات مكافحة جرائم إتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، وتوظيف أموال، وتهريب جمركي، سوق مال، و11 قضية في مجالات اختلاس واستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، احتيال مصرفي ، غسل أموال ، كسب غير مشروع .. بقيمة إجمالية بلغت 2360973753جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.