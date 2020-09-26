5 وقائع سرقة تقود مباحث العمرانية إلى "لصي الشقق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تعددت بلاغات سرقة الشقق السكنية بنطاق حي العمرانية، القاسم المشترك بينها أسلوب التنفيذ عن طريق كسر الباب، الأمر الذي أثار حمية رجال المباحث لكشف اللغز والإيقاع بتشكيل عصابي تورط في ارتكاب تلك الوقائع.

فريق بحث ترأسه العقيد محمد أمين والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، عكف عناصره على تتبع المشتبه بهم والمشهور عنهم ارتكاب وقائع السرقة تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

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تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، ومعاونه الرائد محمد نجيب توصلت إلى أن عاطلين كونا عصابة تخصصت في سرقة المنازل بأسلوب كسر الباب، متخذين دائرة القسم مسرحا لنشاطهما الآثم.

وأعد رجال المباحث أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما. وأقر الثنائي بارتكاب 5 وقائع بنفس الأسلوب، وأرشدا عن أماكن تصريفهما للمسروقات وتم إعادتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علي شلش حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.