الداخلية في أسبوع.. ضبط 229 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط (229707) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (38702 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و41 قيادة تحت تأثير مخدر، و6612 موقف عشوائي).

كما تم ضبط 1360 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط 2 تشكيل عصابي ضم 4متهمين، ارتكبوا واقعتين سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.