محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 5763 قضية تموينية متنوعة، و59 قضية مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق، وغلق 1835محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق، و5 أماكن أنشطة تعليمية، وتجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة، و11650سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية X أسبوع.. غلق 1835 محلًا مخالفًا و11 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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