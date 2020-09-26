سقوط صاحب مكتبه لتزوير المستندات المرورية وترويجها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور من ضبط صاحب مكتبة، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ لقيامه باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المرورية من خلال استخدام أجهزة حاسب آلي حديثة وبعض الهواتف المحمولة بمحل مزاولة نشاطه. وأكدت التحريات قيامه بتزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والتكسب من جراء هذا النشاط بطريقة غير مشروعة، وضبط بحوزته (آلات وأجهزة حاسب آلي تستخدم في الطباعة – العديد من المستندات المرورية الحكومية "مزورة" – مبلغ مالي مزيف – مبلغ مالي – طبنجة صوت)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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