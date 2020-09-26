بينهم نجل لاعب كرة سابق.. حبس 3 متهمين بقضية "فتاة فيرمونت" 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت "النيابة العامة" بحبس المتهمين "أحمد. ط" نجل لاعب كرة سابق، و"عمر.ح" وشقيقه "خالد"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة.

وذكرت النيابة في بيان صحفي اليوم السبت، أن المتهمين أُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته "النيابة العامة" من إجراء قبلهم، وقد واجهتهم "النيابة العامة" بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين فور تلقيها محضرًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات، ووضعتهم على قائمة الترقب والوصول.

بدأت القضية أواخر يوليو الماضي، حينما تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم قاموا بتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

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وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي أن الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.

وحتى الآن، أمرت النيابة بحبس متهمين اثنين بتهمة اغتصاب "فتاة فيرمونت" وأمرت بضبط وإحضار 7 آخرين (ضُبط 3 منهم في لبنان) وجاري التحقيق معهم.

وفي شق آخر من القضية أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي) وتتضمن الشذوذ الجنسي وحفلات جنسية وتعاطي المواد المخدرة.