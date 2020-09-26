النيابة تقرر حبس مدرس الخليفة 4 أيام في اتهامه بهتك عرض طفلتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت النيابة العامة بالخليفة، اليوم السبت، بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفلتين في الخليفة.
وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تمكنت من تحديد هوية مدرس مسن، بطل فيديو التحرش بتلميذة داخل غرفة مغلقة بدائرة قسم الخليفة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتهم أثناء تحرشه بالطفلة أثناء درس خصوصي مطالبين بإعدامه.
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