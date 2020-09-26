شرطة التموين تضبط 1226 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1226) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط (5 طن "لحوم مجمدة- كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص- كائنة بمصر القديمة بالقاهرة).

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كما تم ضبط (1,706 طن "مقطعات لحوم- برجر- سجق- كبدة- دهون حيوانية- دواجن كاملة- أجزاء دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم المجمدة بدون ترخيص- كائن بالتجمع الأول بالقاهرة).

وضبط (21 طن جبن أبيض - ملح منتج نهائي ، مستلزمات إنتاج) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل ألبان بدون ترخيص- كائن بدمنهور بالبحيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.