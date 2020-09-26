"أمن المنافذ": ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة نصف مليون جنيه.. وتنفيذ 210 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها "خيوط- بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار مستعملة"، بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة نصف مليون جنيه.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط31 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي، وضبط 1022 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 210 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.