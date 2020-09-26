وزيرا السياحة والبيئة و30 سفيرا في رحلة بحرية بشرم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أجرى اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة، بصحبة ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر، برحلة بحرية خاصة وذلك خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق غدا الأحد 27 سبتمبر الجاري.

وعاش السفراء خلال هذه الرحلة تجربة السائح؛ حيث استمتعوا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة، بالإضافة إلى ممارستهم رياضة السنوركلينج ومعايشتهم للحياة البحرية من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة التي تتميز بها مياه البحر الأحمر بشرم الشيخ، بجانب زيارة لعدد من المحميات الطبيعية الموجودة بالمدينة.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بهذه الرحلة البحرية التي أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بما شاهدوه من جمال للطبيعة البحرية للبحر الاحمر والتي لم يروا مثلها من قبل، مشيدين بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها والتي لم تمنعهم من الاستمتاع بهذه الرحلة.

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كما أشاد السفراء بزيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ، التي تمتلك مقومات طبيعية رائعة حيث تتميز بجو مشمس وحياة بحرية خلابة، كما انها تجمع بين العديد من الأنماط السياحية منها السياحة البيئية حيث تتميز المدينة بوجود العديد من المحميات الطبيعية الرائعة، بجانب السياحة الثقافية حيث متحف آثار شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه قريبا إلى جانب السياحة الشاطئية والترفيهية فشرم الشيخ تتمتع بشواطئ خلابة والعديد من الانشطة الرياضة مثل السنوركلينج والغوص.

وبدأت زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ، أول أمس مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت الزيارة تفقد الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة متحف شرم الشيخ، وزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية والذي نظمته وزارة السياحة والآثار.