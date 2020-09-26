محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة ستعلن بعد قليل، التغييرات الصحفية التي تشمل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية.
وقالت المصادر المسؤولة لمصراوي، إن الهيئة تعقد حاليا اجتماعا مغلقا يعقبه إصدار بيان بالتغييرات الصحفية خلال دقائق (بعد قليل) يتضمن كافة التغييرات الصحفية.
وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلن في وقت سابق أن التغييرات الصحفية سيتم إعلانها قريبا ولن تنتظر لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بـ"الوطنية للصحافة": تغييرات صحفية بالمؤسسات القومية بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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