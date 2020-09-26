بتكلفة أكثر من 71 مليون جنيه.. وزير النقل يفتتح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مبنى رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وإداراتها بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمبنى بتكلفة إجمالية مقدارها 71.800 مليون جنيه

بدأت فعاليات الافتتاح، اليوم السبت، بإزاحة الستار عن لوحة افتتاح المبنى؛ والتي وجه المهندس كامل الوزير بقيام اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها؛ تقديرًا ودعمًا وتشجيعًا لشباب المهندسين.

وشاهد الوزير عرضًا تقديميًّا عن كل الأعمال التي تم تنفيذها والهدف من أعمال التطوير؛ حيث أوضح رئيس الهيئة أن مبنى الهيئة لم يتم تطويره وتحديثه منذ فترة طويلة؛ حيث كان من الضروري تطوير ورفع كفاءة المبنى الرئيسي ومبنى مجمع الإدارات بالهيئة، واستحداث مقر رئيسي لكيان عالمي للسلطة البحرية المصرية، يليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والدولي؛ خصوصًا مع التخطيط لاستقبال المقرات الإقليمية للمنظمات البحرية.

وتفقد الوزير مكتب خدمة المواطنين، الشباك الواحد، بإجمالي 28 شباكًا، ما سيسهم في تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين ووجه الوزير موظفي شبابيك خدمة المواطنين بتقديم كل الخدمات للمواطن وأن يكون التعامل وفقًا لمبدأ احترام المواطن وخدمته، وبما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية؛ خصوصًا مع أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية، وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت إنشاء مركز عمليات مطور مزود بالشاشات الإلكترونية المتصلة بأنظمة العمل المختلفة، فضلاً عن منظومة متابعة المساعدات الملاحية الجاري إنشاؤها وإنشاء قاعة مؤتمرات تسع لعدد (160) فردًا، بالإضافة إلى إنشاء مركز حديث لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد، تيسيرًا على المتعاملين مع الهيئة؛ وكذلك إنشاء منظومات وشبكات إلكترونية بجميع إدارات الهيئة، لتسهيل وسرعة انسيابية العمل.