أخبار مصر | مبادرة صندوق مكافحة الإدمان‪ ‬"اختيارك" تصل 20 محافظة حتى الآن

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مبادرة صندوق مكافحة الإدمان‪ ‬"اختيارك" تصل 20 محافظة حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث رسائل إيجابية لتحفيز الأسر عن كيفية حماية أبنائهم من الوقوع في براثن الإدمان بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق

‪يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق تنفيذ مبادرة " اختيارك " في المحافظات المختلفة وذلك لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة. ‬

‫وتم تنفيذ المبادرة في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ودمياط وبورسعيد والفيوم والشرقية وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والاسماعيلية والاقصر والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر حتى الآن، وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.‬

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‫ تستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة،كما تستهدف المبادرة بث عدده رسائل إيجابية منها "إختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم لكافة الافكار المغلوطة حول المخدرات والعمل علي تصحيحها، إختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الاضرار المترتبة علي تعاطي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية والعقلية،اختيارك الصحيح هيخلك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام "‬

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‫من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن المبادرة تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطى المخدرات وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات،حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة في الميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب،كما يتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن.‬

جدير بالذكر ان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن قد دشن حملة طرق الأبواب لتوعية الاسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،بمشاركة كوادر تطوعية من اهالى الحى بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.