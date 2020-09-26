أخبار مصر | برلماني: نهاية المتآمرين ضد مصر ستكون مأساوية بعد طردهم من قطر وتركيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: نهاية المتآمرين ضد مصر ستكون مأساوية بعد طردهم من قطر وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب، أن نهاية الخونة والمتآمرين ضد الدولة المصرية من الفارين لخارج البلاد والمتواجدين داخل قطر وتركيا من جماعة الاخوان الارهابية، وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ستكون مأساوية بعد طردهم من داخل قطر وتركيا.

ووصف " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم الفيديوهات الكاذبة التى تبثها الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات العار والدم والارهاب التى تبث سمومها من داخل قطر وتركيا بأنها كلها كذب فى كذب، مشيدا بدور المصريين فى كشف وفضح هذه الفيديوهات امام الرأى العام المصرى والعالمى وتوقع النائب أحمد حلمى الشريف قيام النظامين الارهابيين القطرى ممثلا فى امير الدم والارهاب تميم بن حمد والتركى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب اردوغان بطرد هؤلاء الخونة بعد ازدياد حدة المعارضة الشعبية القطرية والتركية ضد نظامى تميم واردوغان مشيرا الى أنه بمجرد تسليم هؤلاء الخونة لمصر سيتم محاكمتهم والقصاص منهم على ماأرتكبوه من جرائم ارهابية متعددة ضد مصر وشعبها.

ووجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لمواجه جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية مؤكدا ان المصريين قادرون على مواجهة قوى الشر والظلام والارهاب وإسقاط جميع مخططاتهم الهادفة لاسقاط الدولة المصرية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.