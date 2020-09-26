أخبار مصر | أبرزها "الكحول والكمامة".. نصائح هامة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرزها "الكحول والكمامة".. نصائح هامة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٤ نصائح لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد الموافق ١٧ أكتوبر.

وقالت الوزارة، في خطاب عممته على المديريات التعليمية لتعليمية على المدارس وإبلاغ أولياء الأمور به: "يجب على ولي الأمر عدم إرسال الطفل إلى المدرسة في حالة ارتفاع درجة حراراته أو ظهور أعراض".

ونبهت، على أولياء الامور بضرورة غسل اليدين للطالب قبل الخروج من المنزل وفركها جيدا بالكحول تركيز ٧٠٪؜.

وأضافت خلال التنبيهات لأولياء الأمور: "يتأكد ولي الأمر من ارتداء الكمامة لابنه بطريقة صحيحة بالإضافة إلى إلزام الطفل بطعام وشراب خاص به من المنزل وعدم شرائه من الباعة الجائلين".

وفي سياق متصل عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية بغض النصائح عند دخول المدارس والخروج منها وذلك قبل العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم ١٧ أكتوبر المقبل.

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وقالت الوزارة في المنشور الذي تم توزيعه علي المديريات التعليمية لتعميمه علي المدارس أنه سوف يتم عمل فرز حراري للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الطالب والمعلمين والمعاونين والزائرين.

وأضاف المنشور: التزام مسئول الامن للقائم علي عملية الفرز الحرازات بارتداء الكمامة وتطهير يديه بالماء والصابون باستمرار.

واستكمل المنشور: تحديد مسارات خاصة لاولياء الامور غير مسارات الطلاب مع مراعاة عدم دخول اولياء الامور الا للضرورة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2020.2021،حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).