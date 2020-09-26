مصر | بعد ورود التقرير.. النيابة تأمر بإعدام "لحوم وكبدة فاسدة" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ورود التقرير.. النيابة تأمر بإعدام "لحوم وكبدة فاسدة" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، بالتحفظ على 5 أطنان لحوم وكبدة، داخل ثلاجة وإعدادمها، بعد ورود تقرير الطب البيطري بعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 5 أطنان "لحوم مجمدة- كبدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.