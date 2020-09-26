مصر | 30 سبتمبر.. أولى جلسات إعادة محاكمة عامل طبع وتداول المصحف بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 30 سبتمبر.. أولى جلسات إعادة محاكمة عامل طبع وتداول المصحف بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري،بجلسة 30 سبتمبر المقبل اولي جلسات اعادة محاكمة "سيد.ع" عامل بمكتبة لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص في السيدة زينب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري واسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح.

وكشف امر احالة المتهم الي محكمة الجنايات انه بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرك قام واخر مجهول بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة وهو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف علي النحو المبين بتقرير الجهة، كما ان المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.

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وتضمنت شهادة عقيد شرطة وضابط مباحث الادارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية انه اثناء مروره بدائرة القسم شاهد مكتبة تعرض خدماتها للجمهور وتحمل اسم دار توزيع والنشر وكان المتهم يتداول في كتب دينية خلت من تصريح الادارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة بالازهر الشريف وذلك بفحص الكتب وعذي قصد المتهم للتداول فيها.

وشهد رئيس قطاع خدمات نقطة اتصال لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس اللجنة الفنية انه قام بتشكيل لجنة لفحص الكتب محل الحرز تبين انها خالية من تصريح الادارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة بالازهر الشريف بالتداول حيث تضمنت الكتب اجزاء من ايات قرانية واحاديث نبوية وان بعض الكتب لم يستدل علي ارقام الايداع الخاصة بها.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية انه اوري تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية ان الكتب الدينية المضبوطة خالية من تصريح الادارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة بالازهر الشريف بالتداول، كما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من مجمع البحوث الاسلامية يفيد عدم وجود تصريح بتداول الكتب محل الحرز لان بها ايات قرانية واحاديث نبوية شريفة كما ان الايات والاحاديث بها اخطاء.