مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية" لـ 24 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية" لـ 24 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت اليوم السبت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة امن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة أولى جلسات محاكمة 5 متهمين لاتهماهم بـ " خلية داعش سوريا الإرهابية".. وذلك لجلسة 24 أكتوبر المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتعليم الفنون الحربية، كما انها تتخذ الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية كما اتهمت النيابة للمتهمين اللاتحاق بجماعة داعش بدولة سوريا.