شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تنفيذ 25 مشروع خدمي وتنموي بالشرقية بتكلفة 966 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات .

وأشار المحافظ إلى أنه جاري تنفيذ 25 مشروع خدمي وتنموي بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والطرق والكباري، والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والكهرباء بمركز ومدينة أبوحماد، بتكلفة بلغت 966 مليون و900 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تتمثل في 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة بلغت 655 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما أنه جاري إنشاء مستشفى حميات أبوحماد بالسعدية بتكلفة 106 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري تطوير مركز شباب الحلمية بتكلفة 463 ألف جنيه، وكذلك الانتهاء من استخراج التصاريح وطرح المناقصات الخاصة بإنشاء موزع كهرباء الصوة ذو الجهد المتوسط.

وأضاف أنه جاري تنفيذ مشروعين بقطاع الطرق والكباري بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، شملت إعادة رصف طريق العباسة أبوحماد أبوالأخضر بطول 24 كم وبتكلفة 99 مليون و500 ألف جنيه، ورصف مدخل أبوحماد بطول 2.5 كم بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفتح الطريق أمام السيارات وعبور المواطنين.

وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، والقضاء على نظام الفترتين، أكد محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 15 مشروع بتكلفة 94 مليون و500 ألف جنيه، شملت تلك المشروعات إنشاء مدرسة البوز الإعدادية لإضافة 9 فصول بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة الحرية للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل بتكلفة 6 مليون و200 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة صلاح عبدالله الشافعي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل بتكلفة 6 مليون و800 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة محمد عبدالسميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل بتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة أبوزكريا الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة نظله موسي جعفر الثانوية لإضافة 9 فصول بتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة صلاح حبارة للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل بتكلفة 6 مليون و600 ألف جنيه، فضلا عن إنشاء مدرسة كفر أبوالنور لإضافة 11 فصل وبتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه.

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وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الحلمية الابتدائية المشتركة، لتطوير 16 فصل بتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية لتطوير 11 فصل بتكلفة 6 مليون و100 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة أبوحماد الثانوية التجارية لتطوير 36 فصل وبتكلفة 9 مليون و800 ألف جنيه، وأعمال توسعة 15 فصل بمدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 23 فصل بمدرسة جمال عبدالناصر الإبتدائية بتكلفة 5 مليون و900 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الشهيد رامي إسماعيل الإبتدائية بتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى أعمال توسعة 13 فصل بمدرسة السناجرة الإبتدائية القديمة بتكلفة 4 مليون و100 ألف جنيه.