شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يفتتح أعمال تطوير مبنى يعود تاريخه لعام 1830 بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مبنى رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وإداراتها والذي يعود تاريخه إلى عام 1830 ويعد من اقدم المباني في مصر وموانيء البحر المتوسط.

وبحسب بيان، السبت، جاء ذلك بعد الإنتهاء من أعمال التطوير الشامل للمبنى بتكلفة إجمالية مقدارها 71.800 مليون جنيه.

وبدأت فعاليات الافتتاح بازاحة الستار عن لوحة افتتاح المبنى والتي وجه الفريق مهندس/ كامل الوزير بقيام اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها تقديرا ودعماً وتشجيعا لشباب المهندسين.

ثم شاهد الوزير عرضاً تقديميا عن كافة الأعمال التي تم تنفيذها والهدف من أعمال التطوير، حيث أوضح رئيس الهيئة أن مبنى الهيئة لم يتم تطويره وتحديثه منذ فترة طويلة، حيث كان من الضروري تطوير ورفع كفاءة المبني الرئيسي ومبني مجمع الإدارات بالهيئة واستحداث مقر رئيسي لكيان عالمي للسلطة البحرية المصرية يليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصةً مع التخطيط لإستقبال المقرات الإقليمية للمنظمات البحرية.

كما تفقد الوزير مكتب خدمة المواطنين الشباك الواحد بإجمالي 28 شباك والذي سيساهم في تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين ووجه الوزير موظفي شبابيك خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات للمواطن وان يكون التعامل وفقا لمبدأ إحترام المواطن وخدمته وبما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية خاصة مع أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.

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