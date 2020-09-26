شكرا لقرائتكم خبر عن قبل دقائق من غلق باب الترشح.. ٤ قوائم و٢١٧ مرشحا لانتخابات النواب بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مقار استقبال راغبى الترشح للانتخابات البرلمانية بالاسكندرية زحاما شديدا اليوم السبت قبل دقائق معدودة على غلق باب تلقى الطلبات، حيث تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق قائمتين جديدتين ليصل الإجمالى إلى 4 قوائم للترشح عن قطاع غرب الدلتا والذي يضم 3 محافظات وهم «الإسكندرية، مرسي مطروح، البحيرة» فيما تحاول قائمتين اخرتين التقدم بأوراقهما في اللحظات الاخيرة، ووصل عدد المرشحين المحتملين الفردى إلى 217 مرشحا.

وتلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة الإسكندرية، أوراق 4 قوائم وهما القائمة الوطنية «من أجل مصر» وقائمة الاختيار، وقائمة نداء مصر، قائمة التيار المصري الوطنى.

وتخوض القوائم سباق الانتخابات عن الدائرة الرابعة المُمثلة عن قطاع غرب الدلتا«، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومخصص لها 42 مقعدًا، موزعين على 3 محافظات، هي»الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومرسى مطروح 4 مقاعد، كما تلقت اللجنة قائمةً إحتياطيًا مكونة من 42 مرشحًا بديلة للقائمة الوطنية، وكذلك قائمة الاختيار مكونة من 42 مرشحا محتملا أساسيًا و42 مرشحا احتياطيا عن ذات القائمة.

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ومن جانبه قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن بلغ 217 مرشحين محتملين، و٤ قوائم لقطاع غرب الدلتا.

وأوضح «المشد»، أن إجمالى عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ ٢١٧ مرشحا حيث تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحا في اليوم الرابع، و6 مرشحين في اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس، و١٣ مرشحا باليوم السابع و١٧ مرشحا باليوم الثامن ١٢ مرشحا مع انتهاء اليوم التاسع .

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت زحاما من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.قبل دقائق