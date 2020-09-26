شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سابق ومرشح بالشيوخ يتقدمان بأوراقهما في اللحظات الاخيرة بدائرة الغردقة ورأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قبل دقائق من اغلاق باب تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بتلدائرة الاولي بالبحر الاحمر تلقت لجنة تلقي الطلبات بمحكمة البحر الاحمر الابتدائية طلبي ترشح من احمد الضوي النائب السابق عن الدائرة لخوض الانتخابات بدائرة الغردقة وراس غارب كما تقدم باوراق ترشحه الدكتور احمد عبدالشافي والذي سبق وترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
كانت منطقة حلايب وشلاتين قد شهدت في الساعات الاولي من صباح السبت وفاة المرشح على المقعد الفردي من حزب الجيل الديمقراطي صلاح دكروني.
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