شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير «سموم الإسكندرية» منه.. «سيكاس»: «نبات فيه سمٌ قاتل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مُنذ أيام، نشرت امرأة تُدعى «كيت فاجنر» قصة موت كلبها البولدوج الفرنسي الصغير بين ذراعيها، توفي الكلب إثر تناوله بعض الأوراق من نخيل «ساجو»، المعروف باسم «سيكاس»، قالت «فاجنر» فيما بعد، إن النبات المنزلي الذي يظنه البعض «أليف»، نبات «سام وخطير».

وجه مركز السموم، التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين، بشأن نبات السيكاس وأنه يصيب الإنسان بالفشل الكبدى لاحتوائه على مادة مسرطنة، وذكر في بيان له، السبت، بخصوص سمية نخلة سيكاس، أن جميع أجزاء نبات سيكاس سامة، وخصوصًا البذور كونها تحتوى على أعلى مستوى من مادة السيكاسين السامة، والذي يسبب تهيج الجهاز الهضمى.

وأوضح المركز، أنه حال تناول جرعات عالية من النبات يصيب الإنسان بالفشل الكبدى، بالإضافة إلى أن مادة السيكاسين تحتوى على مادة مسرطنة، وفقا لما كشفته أبحاث علمية عالمية حديثة في هذا الشأن.

"سموم الاسكندرية" يحذر من تناول الـ"سيكاس":"مسرطن ويصيب الانسان بالفشل الكبدى"

ما هو نبات سيكاس؟

يُعد النخيل الريشى «سيكاس» من أجمل أنواع نخيل الزينة، يتم ريه عند الحاجة، لكن لا يترك ليجف تمامًا، جفاف النبات سينتج عنه اصفرار الأوراق وموتها، تموت الأوراق إذا انخفضت درجة الحرارة عن 15 درجة، من المهم تعريض النبات لضوء مباشر وإذا كان النبات بالقرب من نافذة ينصح بلف الوعاء ربع دورة يوميًا حتى لا يميل النبات نحو الشمس ويختل توازن شكله العام، وفقًا لـAgricultural Arts.

يُزرع نبات «سيكاس» في الهواء الطلق وتحت الشمس الساطعة، كما يمكن زراعته في الدفيئات في المناطق الباردة، وـنسب درجه حرارة له 30-35 مئوية يتحمل العطش والحرارة ولا يتحمل البرودة وأفضل تربه هي الرملية جيده الصرف مع بعض المواد العضوية وأنها سوف تتعفن جذورها في التربة الثقيلة سيئة الصرف، إلا إنه يحتاج إلى ضوء ساطع عندما تزرع في المنازل.

ما عيوب نبات «سيكاس»؟

Advertisements

رغم شهرة نبات «سيكاس» في المنازل، إلا أنه يعد من النباتات السامة على الحيوانات والبشر، يمكن أن يكون سام للغاية على البشر والحيوانات إذا تم بلعها لأن طعم النبات غير مستساغ، تصل نسبه التسمم بأجزاء النبات إلى 50 -70% حسب مركز ASPCA، لمكافحه تسمم الحيوانات ويقدر معدل الوفيات من 50 إلى 75% عند الابتلاع من أجزاء النبات.

نبات سيكاس

جميع أجزاء النبات سامة، فإن البذور تحتوي على أعلى مستوى من Cycasin الذي يسبب تهيج المعدة والأمعاء، وعندما يتم تناول جرعات كبيرة، يؤدي إلى فشل الكبد.