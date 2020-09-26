شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول محطة شمسية بفندق 5 نجوم بأسوان وبتكلفة 3.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت في أسوان، اليوم السبت، أول محطة شمسية داخل أحد أكبر الفنادق السياحية التابعة للشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية.

وشارك في حفل الافتتاح نيابة عن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واللواء محمود رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لتصميم وتركيب المحطة، بجانب الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وممثلي الكيانات السياحية المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية، في كلمته التي القاها نائبه، على أن تدشين هذه المحطة الشمسية سيضاف لسجلات عاصمة الشمس والطاقة النظيفة بعد انطلاق أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية على أرضها بالتشغيل الفعلي لـ 32 محطة شمسية تنتج 1650 ميجا وات كمرحلة أولى، ومخطط أن تصل إلى 40 محطة شمسية بطاقة 2050 ميجا وات مستقبلياً بما يعادل إنتاج السد العالي، لافتاً إلى أنه بالتوازي ستنطلق قريباً مشروعات الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو وهو الذي يتواكب مع وجود العديد من المشروعات الزراعية التي تقوم حالياً على الطاقة الشمسية، بجانب بعض المباني الخدمية بالمؤسسات الحكومية ومنها مبنى ديوان عام المحافظة.

ومن جانبه أشار المهندس محمد قاسم، إلى أن المحطة الشمسية الجديدة تكلف إنشاؤها 3.7 مليون جنيه وتقع على مساحة 720 م2، وبإرتفاع هيكلي معدني بطول 2.7 متر، وأيضاً مساحة السخانات الشمسية تصل إلى 530 م2 بسعة تخزين 40 م2، مع وجود 2 خزان معزول حرارياً يحافظ على درجة المياه ما بين 55 و60 درجة مئوية، موضحاً بأن المشروع سيساهم في توفير 190 ألف لتر سولار سنوياً للفندق، بالإضافة إلى تقليل إنبعاث ثاني أكسيد الكربون.

افتتاح المحطة