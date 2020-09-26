شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 17 مرشحا محتملا من انتخابات النواب بسبب تحاليل المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، اليوم ، كشفا باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، بعد ثبوت إيجابية تعاطيهم للمخدرات.

وأرسل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، كشفا بأسماء المرشحين الـ 17 لاستبعادهم من كشوف المرشحين المزمع إعلانها غدا بعد غلق باب الترشح اليوم .

وأشار إلى أن الكشف خاص بنتيجة تحليل المخدرات، ويضم أسماء 3 سيدات و14 مرشحا .