شكرا لقرائتكم خبر عن لتدريب وتثقيف 400 رائدة ريفية.. محافظة المنيا يشهد مبادرة «مراكب النجاة» الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السبت، أعمال التدريب الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل فراج، ممثل وزارة الهجرة ودكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة والدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة، حيث يستهدف التدريب على مدار يومين 400 رائدة ريفية و162 شابا وفتاة.

وأوضح محافظ المنيا، أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أطلق مبادرة «مراكب النجاة» كمبادرة قومية لبناء الوعي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، والعمل على إبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

مراكب التجاه في المنيا

مراكب التجاه في المنيا

مراكب التجاه في المنيا

مراكب التجاه في المنيا

وذكر المحافظ أن الرائدات الريفيات بما يمتلكه من خبرات وعلاقات داخل القري عليهم دور كبير في حمل تلك الأمانة ونشر التوعية تجاه تلك القضية الهامة، بالتوازي مع توفير بدائل للعمل الحر، من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالي داخل تلك القرى، حيث تعمل المحافظة من خلال عدة مبادرات أطلقتها على توفير مشاريع خاصة للاهالي تدر دخلا لهم وتكون مصدر للرزق وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك “ وصندوق التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

كما أكد المحافظ -بحسب بيان- استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية«» وأكدت دكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، أن الرائدات الريفيات هم الذراع الأهم في تنفيذ تلك المبادرة للوصول للاهالي في القري، من خلال حملات طرق الأبواب، ومؤكدة دعم المجلس لهذه المبادرة الهامة، وتوظيف كافة جهود وإمكانات المجلس لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

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