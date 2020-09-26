شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يستأنف مجابهة انتشار فيروس كورونا بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف الهلال الأحمر المصري بالسويس مسيرته في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث انطلقت أولى مراحل مبادرة «حمايتك دورنا» بالشراكة مع شركة السويس للتنمية الصناعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والتي تتبنى رسالة نشر وتعزيز الوعي المعرفي الصحيح للعديد من الشرائح والفئات العمرية المختلفة بمحافظة السويس للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتستهدف المبادرة أكثر من 14000 ألف مستفيد بشكل مباشر من المترددين على المكاتب البريدية خلال برنامج «تكافل وكرامة» على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك من خلال آليات تطبيق استراتيجية الشراكة القائمة على تقديم الدعم الفني بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري المدربين وفقاً لمعايير العالمية لتقديم خدمات التعقيم والتطهير الشامل لمكاتب البريد وخدمات التوعية الصحية لجموع المستفيدين إلى جانب خدمات الدعم العيني المتمثلة في الإمدادات المقدمة والممولة من قبل شركة السويس للتنمية الصناعية والمتمثلة في توفير كافة ما يلزم من مواد التعقيم والتطهير بمكاتب البريد بالإضافة إلى مستلزمات الحماية الشخصية للمستفيدين وذلك إنطلاقا من الإيمان بأهمية المسئولية المجتمعية لدى كافة شركاء المبادرة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتى المبادرة في إطار توجيهات الدكتور رامي الناظر، المدير العام للهلال الأحمر المصري، ومحمد قاسم المشرف الميداني للمبادرة والأمين العام للهلال الأحمر المصري فرع السويس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهر سبتمبر والتي أسفرت عن تقديم خدمات التوعية الصحية بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وخدمات التعقيم والتطهير لمقرات المكاتب البريدية إلى جانب إمداد كافة المستفيدين من المواطنين بالكمامات والمطهرات الكحولية والذين تجاوز عددهم 6700 مستفيد من المترددين على ثمانية مكاتب بريدية خلال المرحلة الأولى ولا تزال فعاليات المبادرة مستمرة على مدار شهر أكتوبر 2020.