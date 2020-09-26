جامعة قناة السويس: إعفاء أبناء الشهداء وذوى الإحتياجات الخاصة من الرسوم الدراسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس أنه تقديرا من الجامعة للتضحيات التي قادمها شهداء مصر الابرار وتكريما لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية قرر مجلس جامعة قناة السويس أعفاء أبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والارهابية والامنية من المصروفات الدراسية ورسوم المدينة الجامعية فى البرامج التقليدية والبرامج المميزة. وتابع رئيس الجامعة أنه تم تحديد نسبة من المنح الدراسية لأبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابيين بالعمليات الحربية والارهابية والأمنية. كما وافق الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس علي تخفيض نسبة ٥٠٪ من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وأبناء العاملين بالجامعة التخفيض يتم للأبناء الملتحقين بالمرحلة الجامعية الأولى في البرامج التقليدية والبرامج الجديدة. وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الاعفاءات تشمل الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية موضحا أن الإعفاء يشمل مصروفات الإقامة والتغدية بالمدينة الجامعية مشيرا إلى مجلس الجامعة قرر الموافقة علي اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن أعفاء الطلاب الحاصلين على أحد المراكز الثلاث الأولى (دوليا واقليميا) من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية أسوة بزملاءهم بالعام الدراسى السابق ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وذلك فى إطار تشجيع الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية المختلفه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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