شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٥ سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن جميعها سفن حاويات.
بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.
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