شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى إسكان شباب السادس يطالبون بنقل السوق من أمام مسجد الأبرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي إسكان الشباب في الحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر، اليوم السبت، بتخصيص جزء من حديقة الحي المقامة بجوار مسجد الأبرار لإقامة السوق الأسبوعي بدلا من شارع المسجد بسبب قيام الباعة بإعاقة المصلين بالإضافة إلى حدوث مشاجرات بين الباعة حول أسبقية الوقوف وقيامهم بترك مخلفاتهم.

وقال أحمد الزيات، أحد أهالي إسكان الشباب، إن السوق أصبح يتم إقامته منذ عصر الأربعاء وحتى عصر الجمعة دون أدنى مراعاة التباعد الاجتماعي، والذي يشهد زحاما شديدا من المواطنين على شراء محاصيل الخضر والفاكهة والحبوب والبقالة ومنتجات الصابون والمطهرات التي تعتبر أرخص أسعارًا من السنتر التجاري.

وطالبت أم محمود، ربة منزل، جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى التدخل ونقله إلى الحديقة المجاورة لمسجد الأبرار وان يقتصر إقامته على يوم الجمعة فقط بسبب ما يسببه من قذارة للشارع الرئيسي أمام المسجد والمخلفات التي يتركها الباعة دون أي اعتبارات للسكان مما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة والكلاب والقطط والحشرات الضارة والقوارض.

من جانبه أكد المهندس حسين مصطفى، رئيس منطقة الأحياء الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، بأنه سيقوم برفع مذكرة إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر لإزالة السوق وتخصيص مكان آخر مناسب دون الحديقة كي لا يتلفها الباعة.