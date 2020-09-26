شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء الكشف الطبي على 550 مرشحا محتملاً لمجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمقر المجلس الطبي العام بالمحافظة ، وذلك لمتابعة إنهاء إجراءات إرسال التقارير الطبية بعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات المعملية علي المرشحين المحتملين لمجلس النواب ٢٠٢٠، والبالغ عددهم ٥٥٠ مرشح، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من استيفاء كافة التقارير الطبية، لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تابع وكيل وزارة الصحة أعمال الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية بالمجلس، وأثني علي أداء الفرق الطبية، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين علي أعمال المبادرة الرئاسية، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات في أداء الخدمة ، مؤكدا علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل