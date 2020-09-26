شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بـ«انتخابات النواب» يُعلن تنازله عن راتبه لصالح أبناء دائرته بالمنوفية حال فوزه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمود رفعت البرعي، مرشح مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه قرر التبرع براتبه كاملًا حال نجاحه في انتخابات مجلس النواب 2020، مناصفة بين مستشفى الباجور وإنشاء صندوق لدعم أصحاب المهن غير المنتظمة بمركز ومدينة الباجور.

وأضاف «البرعي» فى بيان أصدره على صفحته الرسمية، أن العمل النيابي غير مقتصر على الرقابة والتشريع بل أساسه العمل المجتمعي والانخراط فيه، مضيفًا «ولأني أحد أفراد النسيج المجتمعي المتشابك للباجور يفرحني ما يفرح أهلها وأتالم لألم أهلي وإخواتي، ولذلك قررت التبرع براتبي من المجلس النيابي في حالة فوزي».

وتشهد دائرة الباجور، صراعًا شرسًا على مقعد واحد فقط، حيث يترشح محمود البرعي عن حزب مستقبل وطن، ونور ناشي عن حزب الشعب الجمهوري، والدكتور أحمد السبكي، وعادل لبيب مرشحين مستقليين وآخرين.