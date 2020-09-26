شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على ١٢٣١ مريضا في قافلة علاجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة، بقرية الظواهرية التابعة لمدينة منشأة أبوعمر، والتي استمرت على مدى يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٢٣١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٦١ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.